أخبار مصر | وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول مبادرة "هنجملها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول مبادرة "هنجملها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومبادرة "هنجملها"، انطلاقا من المشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية، والمبادرات التي يطلقها ويرعاها المجتمع المدني والتي تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال وزير القوى العاملة، إن مبادرة "هنجملها" تأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيراً إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة أشجار مثمرة تحت إشراف مديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وكشف الوزير، عن قيام مديريات القوى العاملة بالجيزة وأسيوط، والمنيا، والأقصر، وأسوان بتنفيذ المبادرة "هنجملها"، وسوف تتوالى في باقي المديريات على مستوى باقي المحافظات.

وقال، إن المبادرة التي يقودها المجتمع المدني تهدف إلى زراعة عدد من الأشجار المثمرة بمختلف المحافظات للحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على بيئة نظيفة وتعميق المشاركة المجتمعية في تحقيق هذا الغرض.

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ووقع البروتوكول عن الوزارة محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وعن المبادرة محمد سعيد قبطان المنسق العام.

وصرح وزير القوي العاملة عقب التوقيع، بأن البروتوكول يهدف إلي تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن مبادرة "هنجملها"، وذلك بهدف زراعة عدد من الأشجار المثمرة مثل الليمون، والزيتون، والتين، ومسك الليل وغيرها من الأشجار، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية وذلك بغرض تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات المجتمع المدني، وتجميل كافة مداخل ومخارج المدن الجديدة، وزراعتها بالأشجار، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتجنب آثاره الضارة، وترشيد استهلاك المياه بزراعة أشجار قليلة الاستهلاك للمياه.

وأشار "سعفان"، إلى أن المبادرة بكاملها وضعت تحت رعاية وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، ومساندة جهود منسق المبادرة في تنفيذ عدد من ندوات التوعية بأهمية ودور المبادرة، فضلا عن مشاركة مديريات القوى العاملة في أنشطة المبادرة في المحافظات المختلفة، وتوفير تغطية إعلامية مناسبة لفاعليات المبادرة التي تشارك فيها الوزارة من خلال الجهاز الإعلامي للوزارة.

ومن جانبه قال "قبطان": إنه سيقوم بتوفير الأشجار المثمرة الصالحة للزراعة، ونقلها لأماكن زراعتها، وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة لزراعة الأشجار المستهدفة، فضلا عن التنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة لاختيار الأماكن المطلوب زراعة الأشجار فيها.