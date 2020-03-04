أخبار مصر | جنوب السودان تشيد بدور مصر في دعم الاستقرار بالمنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب السودان تشيد بدور مصر في دعم الاستقرار بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، والحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.

ورحب السيسي، بالخطوة المهمة التي حققتها مؤخرًا الأطراف في جنوب السودان، بإعلان "سلفا كير" وزعيم المعارضة "رياك مشار" عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذًا لمقررات اتفاق السلام.

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وأشار إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل الأطراف كافة، بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

من جانبه؛ نقل "إيجا" تحيات سلفا كير إلى السيسي، معربًا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمنًا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيدًا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفى جنوب السودان، والتى تأتى في إطار دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأضاف أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أُطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.