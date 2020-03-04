أخبار مصر | ضبط عملات ذهبية أثرية قبل تهريبها إلى داخل لبلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عملات ذهبية أثرية قبل تهريبها إلى داخل لبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت سلطات الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، في ضبط عدد ٥ عملات ذهبية مع أحد الركاب الوافدين إلى مصر.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة الاتجار الغير مشروع للمتلكات الثقافية والحفاظ عليها.

ومن ناحيته قال محمد عثمان رئيس اللجنة، أنه فور الاشتباه في أثرية العملات تم إبلاغ مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والذي قام بتشكيل لجنة مختصة أقرت أثريتها بعد أعمال الفحص والمعاينة، مشيرا إلى أن هذه العملات ترجع إلى العصر البيزنطي، وتم مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لقانون حماية الآثار لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

