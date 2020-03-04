أخبار مصر | التضامن: مد فترة تلقي طلبات الحصول على منح دعم نشاط المشروعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: مد فترة تلقي طلبات الحصول على منح دعم نشاط المشروعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن مد فترة التقديم وتلقي طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلي، للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالي 2019-2020، التي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية، لمدة أسبوع، لتنتهي فترة التقديم في 12 مارس الجاري.

وأكدت منى عثمان مدير الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية، على أن الوزارة رصدت 6 مليون جنيه، كمنحة من صندوق الإعانات والمنح لدعم مشروعات تنموية المجتمع بحد أقصى مليون جنيه، للمشروعات ذات الطابع القومي، حيث سيتولى الاختيار والبت عدد من اللجان المتخصصة.

Advertisements

وأضافت: أن تقديم هذه المنح يأتي في إطار آليات الوزارة من معاونة المجتمعات المحلية على النمو والتقدم وتنمية القيم والاتجاهات في المجتمع، عن طريق المشاركة الشعبية في العمل الاجتماعي، بالإضافة لإستثمار القدرات والجهود الذاتية للأفراد والجماعات لهذه المجتمعات، وصولًا بها الى المستوى الحضاري المنشود.

وأشارت إلى الضوابط الخاصة بالمنح منها: أن تكون الجمعيات مشهرة طبقًا لأحكام القانون المنظم للجمعيات، وأن تكون الجمعية حاصلة على صفة النفع العام، وألا يكون ثبت عليها أي مخالفات مالية، قادرة على إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية، وأن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسي.

كما شملت الضوابط: أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموي واضح في ذات المجتمع: "مشغولات يدوية-ورش تشغيل- مشروعات تربية ماشية-مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفة لنفع المجتمع والبيئة"، ويراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة على ألا يكون من ضمن المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.