أخبار مصر | اختبارات وبرامج تدريبية لشغل مكاتب وزارة السياحة والآثار بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبارات وبرامج تدريبية لشغل مكاتب وزارة السياحة والآثار بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء عدد من الاختبارات والبرامج التدريبية للمتقدمين لشغل وظائف مديري ومساعدي المكاتب السياحية الشاغرة بالخارج.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعظيم دور المكاتب السياحية الخارجية في الترويج للمقاصد المصرية في الأسواق السياحية المختلفة وإيمانا منها بأهمية التدقيق في اختيار الكوادر الملحقة للعمل بتلك المكاتب، واختيار أفضلها.

وأجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارة تفقدية لمعهد القوات المسلحة للغات لمتابعة سير الاختبارات التي تجرى للمتقدمين من خلال خبراء اللغة المعتمدين، ولقاء الدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستعراض مراحل التدريب المكثف الذي تجريه الأكاديمية للمتقدمين، حيث يخضع المتدربون لبرنامج قوي ومكثف يحتوي على كافة الدورات والبرامج الفنية والتسويقية المطلوبة لشغل وظيفة مدير مكتب سياحي بالخارج.

الجدير بالذكر أن الهيئة تنتهج أسلوب العمل على مسارين متكاملين بالتوازي وهما انتقاء وإعداد مجموعة من المتقدمين وتأهيلهم للعمل بالمكاتب السياحية على المدى المتوسط والطويل وفي نفس الوقت الاستعانة بمجموعة منتقاة منهم وتدريبهم بشكل مكثف وسريع بما يضمن استئناف العمل في المكاتب السياحية الشاغرة في أسرع وقت ممكن لتفعيل الدور الهام للمكاتب السياحية في الخارج.