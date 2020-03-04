أخبار مصر | "النقل" تبحث التعاقد على أتوبيسات صديقة للبيئة للعمل داخل العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تبحث التعاقد على أتوبيسات صديقة للبيئة للعمل داخل العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير، بجولة تفقدية في مصنع MCV مُمثل مرسيدس العالمية لبحث تعاقد شركة سوبر جيت للنقل البري التابعة لوزارة النقل على عدد 20 أتوبيسا للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة أولى لسلسلة التعاقدات التي سيتم إبرامها للعمل داخل العاصمة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية لتوفير وسائل نقل جماعي منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير أقسام المصنع المختلفة (تصنيع الخامات- اللحام - التجليد- الدهان - التشطيب- الاختبارات -التسليمات النهائية)، ثم تفقد الطرازات المختلفة من الأتوبيسات المجهزة للعمل في مجالات السياحة والنقل داخل وبين المحافظات وأتوبيسات الشركات والمصانع والمدارس والجامعات وأتوبيسات شركات النقل العام والأتوبيسات التي يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، حيث تعمل بعض هذه الأتوبيسات بالغاز والبعض بالديزل، والنوع الثالث كهرباء ديزل وتعمل وفق آلية فنية محددة مشيدا بأهمية مثل هذه النوعية من المصانع التي تحقق توطين لصناعة النقل بمصر خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير.

وأكد، أن الـ20 أتوبيسا التي سيتم التعاقد عليها ذات إمكانات حديثة حيث يتسع الأتوبيس الواحد لـ100 راكب (جلوسا ووقوفا ) وتتمتع بأنها مُكيّفة الهواء وبها واي فاي وشاشات عرض وكاميرات فضلًا عن كونها صديقة للبيئة لكونها تعمل بالغاز الطبيعي كما أن بها أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة وهي أتوبيسات مُطابقة لأحدث المواصفات العالمية.