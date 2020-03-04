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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وزير الإسكان خلال احتفالية «bt100» تقديرا لجهوده في الطفرة العمرانية بمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع التكريم خلال فعاليات احتفالية «bt100» لتوزيع الجوائز السنوية، وتكريم كبار المسؤولين، ومجتمع الأعمال المصرى، وذلك تقديراً لجهوده في الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن احتفالية «bt100»، تقيمها مجلة Business Today، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتم خلال الاحتفال تكريم عدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، ورموز مجتمع الأعمال، ورؤساء الشركات.
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