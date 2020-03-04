شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات وغلق وتشميع المحال المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة لإزالة التعديات وتنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات التنمية والأحياء والأمن بجهاز المدينة.

وقال المهندس أشرف فتحي: «شملت الحملة مدينة الفردوس ومناطق ابني بيتك، حيث تمثلت التعديات في تحويل النشاط من سكني إلى تجاري بالمخالفة، وكذا التعدي على أرصفة المشاة بعددٍ من المحال»، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع عودتهم للمخالفة مرة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ القانون.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، لمنع انتشار المظاهر العشوائية، وفي إطار الحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.