شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 4.4 مليار جنيه قيمة استثمارات الإسكان الاجتماعي بـ«العاشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، لإنشاء عدد 11380 وحدة بالحي متضمنة أعمال المرافق، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية بالحي سيتم تسليمها في أقرب وقت، وجار تنفيذ 8580 وحدة أخرى بمتوسط نسبة إنجاز بلغ نحو 60%.

Advertisements

وأضاف الجزار، أن التكلفة الاسثمارية للوحدات تشمل تنفيذ أعمال المرافق، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لخدمة الفائزين بالوحدات بحي الأندلس، وذلك في إطار تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق والتشطيبات والخدمات وفي المواعيد المقررة.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على خليج السويس، أنه جارٍ تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بحي الأندلس بنسبة إنجاز حوالي 75%، ومدرسة للتعليم الثانوي بنسبة إنجاز 65%، وجارٍ تنفيذ 4 حضانات أطفال، و3 مولات تجارية، ومركزين طبيين، بتكلفة استثمارية حوالي 120 مليون جنيه، لتوفير الخدمات المختلفة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه تم تصميم وتنسيق الموقع العام لمشروع الإسكان الاجتماعي، ليكون تصميمًا جماليًا يربط العمارات ببعضها ويكون متنفسًا لسكان المدينة مزينًا بالأشجار والحدائق.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن جهاز المدينة يولى اهتمامًا كبيرًا لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، حيث تم تكليف مسؤولي المشروع بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع بصفة مستمرة، كما يتم التنبيه على الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية. ​