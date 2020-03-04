شكرا لقرائتكم خبر عن يغذي بحيرات «شريان الأمل».. افتتاح هدار مياه المحمودية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، هدار مياه المحمودية بمنطقة العوايد، وذلك ضمن المشروع القومي «شريان الأمل».

ويتضمن مشروع «شريان الأمل» إقامة محور مرورى جديد بطول ٢١.١ كيلو متر، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.

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وقال «جابر» إن الهدار الجديد يشمل خطين مياه «ري وطوارئ» بقطر 1400 مم ويغذي مناطق البحيرات التي جرى إنشائها بمنطقة سموحة ضمن «شريان الأمل».

وعقب الافتتاح، أجرى رئيس شركة المياه جولة بمحطة مياه السيوف، لتفقد إخلاء وتجديد طلمبات المياه النقية بعنبر «أماكو» لزيادة ضخ كمية المياه وتحسين الخدمة، وذلك في إطار التوسعات المستقبلية.

وأشار «جابر»، إلى أن محطتي السيوف والمعمورة بصدد تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة «TSM» خلال الأيام المقبلة، مؤكدا التزام المحطات بتطبيق تعليمات التشغيل والصيانة القياسية للحصول على أعلى جودة لإنتاج مياه الشرب، مؤكدا تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال المرشحات، وصيانة العنابر بصفة دورية لتحسين جودة المياه بمحطة السيوف.

المهندس أحمد جابر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية يفتتح هدار مياه المحمودية بمنطقة العوايد

المهندس أحمد جابر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية يفتتح هدار مياه المحمودية بمنطقة العوايد

المهندس أحمد جابر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية يفتتح هدار مياه المحمودية بمنطقة العوايد

المهندس أحمد جابر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية يفتتح هدار مياه المحمودية بمنطقة العوايد