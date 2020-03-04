شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: المسلمون اليوم خارج التاريخ.. ولابد من العودة إلى الإسلام الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، الأربعاء، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وذلك في مكتبه بمبني القبة لمناقشة قضية التجديد الديني، وتطوير العقل الديني ضمن مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري، ثم شاركا في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز إعادة بناء الذات.

وأكد الخشت خلال اللقاء أن التجديد قضية أمة وتحتاج إلى أصحاب الفكر والعلم لطرح رؤى جديدة تتحدث عن تعددية الصواب، خاصة أن المسلمين اليوم خارج التاريخ ومنفصلون عن حركة التقدم ولابد من العودة إلى الإسلام الأول بعيدا عن الفرق الدينية التي فرقت الدين في الماضي.