شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد أعمال إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بكوبري المنصورة القديم، يرافقه محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد.

واستمع «القاضي» لشرح عن الأعمال التي تتم، موجها بسرعة الانتهاء طبقا للجدول الزمني المحدد، تيسيرا على المواطنين، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة في التنفيذ وبدقة عالية.

وكان المحافظ قد وافق على اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم من «نشاط كبارى» للمشروعات المركزية بخطة العام المالي 2019/2020.