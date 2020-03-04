شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 27 طالبة باختناقات في 3 مدارس بسبب انبعاثات مصنع «كيما أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصيبت ٢٧ طالبة في 3 مدارس بمدينة أسوان، بحالات اختناق نتيجة استنشاقهن الأدخنة المتصاعدة من مصنع كيما أسوان.

تم إخطار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذي انتقل إلى مستشفى أسوان الجامعي يرافقه الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، والعميد محمد ممدوح مأمور قسم أول أسوان، كما انتقل فريق من النيابة العامة بأسوان إلى المستشفى واستمعوا إلى أقوال الطالبات المصابات وأولياء أمورهن الذين حرروا محاضر ضد المصنع، وأشرف محافظ أسوان علةى علاج الطالبات المصابات وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية لهن.

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وتبين إصابة الطالبات بالاختناق نتيجة استنشاقهن الأدخنة المنبعثة من مداخن مصنع كيما القديم، والتي انتقلت عن طريق الهواء إلى المنطقة المجاورة للمصنع والتي تقع بها العديد من المدارس، ما أدى إلى إصابتهن بحالات ضيق في التنفس حيث تم استدعاء سيارات الإسعاف والتي قامت بنقلهن إلى مستشفى أسوان الجامعي للعلاج وتماثلت معظم الحالات للشفاء.

وقال الدكتور عبدالله العبيدي مدير عام مستشفيات أسوان الجامعية، أن المستشفى استقبلت ٢٧ طالبة من مدارس حسين مرسال الثانوية الصناعية، وكمال النوبي الفنية ومدرسة عبدالصبور الإعدادية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه نظرًا لحدوث بعض حالات الاختناق بين طلاب 3مدارس، وبناًء على تعليمات محافظ أسوان، تقرر الغاء الدراسة اليوم لجميع الطلاب والعاملين بالمدارس الخمس الواقعة بنطاق منطقة المحمودية وعودتهم إلى منازلهم كإجراء احترازي حفاظًا على سلامتهم.