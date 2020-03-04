شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تبحث التعاقد على أتوبيسات صديقة للبيئة للعمل داخل العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بجولة تفقدية في مصنع MCV مُمثل مرسيدس العالمية لبحث تعاقد شركة سوبر جيت للنقل البري التابعة لوزارة النقل على 20 أتوبيسًا للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى لسلسلة التعاقدات التي سيتم إبرامها للعمل داخل العاصمة.

وتفقد الوزير أقسام المصنع المختلفة (تصنيع الخامات- اللحام- التجليد- الدهان- التشطيب- الاختبارات -التسليمات النهائية)، ثم تفقد الطرازات المختلفة من الأتوبيسات المجهزة للعمل في مجالات السياحة والنقل داخل وبين المحافظات وأتوبيسات الشركات والمصانع والمدارس والجامعات وأتوبيسات شركات النقل العام والأتوبيسات التي يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا، حيث تعمل بعض هذه الأتوبيسات بالغاز والبعض بالديزل، والنوع الثالث كهرباء/ ديزل وتعمل وفق آلية فنية محددة مشيدا بأهمية مثل هذه النوعية من المصانع التي تحقق توطين لصناعة النقل بمصر خاصة مع التطور الكبير لكافة قطاعات النقل في مصر ومع التوسع العمراني الكبير.

وأكد الوزير أن الـ20 أتوبيس التي سيتم التعاقد عليها ذات إمكانات حديثة حيث يتسع الأتوبيس الواحد لـ 100 راكب (جلوسا ووقوفا) وتتمتع بأنها مُكيّفة الهواء وبها واي فاي وشاشات عرض وكاميرات، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة لكونها تعمل بالغاز الطبيعي كما أن بها أماكن لذوي الإحتياجات الخاصة وهي أتوبيسات مُطابقة لأحدث المواصفات العالمية.

وزير النقل يتفقد مصنع الأتوبيسات