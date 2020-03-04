شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: توقيع 1300 عقد لواضعى اليد على أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأربعاء، عدد كبير من عقود تقنين وضع اليد للمواطنين الذين انتهوا من تقنين وضع أيديهم على أراضى الدولة وفقا للإجراءات القانونية المحددة سلفا.

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وقال محافظ الدقهلية في تصريح صحفي: «أن إجمالي العقود التي تم توقيعها منذ بدء تنفيذ المنظومة بالمحافظة بلغت 1300 عقد تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاسترداد حقوق الدولة وأيضًا التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

وأضاف: «أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة، وذلك تيسيرًا على المواطنين من خلال لجان التقنين بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية» .

وأكد محافظ الدقهلية أن العمل يجري على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على أراضي الدولة لحصول الدولة على حقوقها وأيضًا لتقنين الأوضاع للمواطنين واضعى اليد.