شكرا لقرائتكم خبر عن مصففو الشعر بالاسكندرية يشكون تعنت «إجراءات التراخيص»: ملايين ضائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعيد طه المشرف العام على شعبة التزيين والجمال لمصففى شعر السيدات والرجال وادوات التجميل بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن 2700 محل كوافير فقط مرخص في المحافظة وتعمل بسجل تجارى وبطاقة ضريبية ومسجلة في شعبة الغرفة وذلك من بين اكثر من 10 آلاف محل على مستوى قطاعات الاسكندرية .

وأوضح «طه» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن نحو 8 آلاف محل تعمل دون ترخيص وذلك بسبب التعنت في اجراءات الترخيص من الجهة الادارية والتى تقتضى سداد مبالغ كبيرة لاستخراج الرخصة وسداد رسوم تأمينية وادارية أخرى مشيرا إلى أن أحمد الوكيل رئيس مجلس ادارة غرفة الاسكندرية التجارية اعلن تخصيص 5 شبابيك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة والاحياء للتعامل مع الجمهور وانهاء تراخيص المحلات «علشان احنا بنتذل في الجهات الادارية لاستخراج الرخصة» .

Advertisements

وتابع:«للاسف الشديد رسوم استخراج الرخصة تصل إلى 7 آلاف جنيه بالاضافة إلى رسوم أخرى وبالتالى يرفض اصحاب محال التزيين والجمال والكوافيرات العمل برخصة ما يتسبب في ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة مطالبا بخفض رسم الرخصة إلى ألف جنيه حتى يتمكن اصحاب المحال من استخراج الرخص وحمايتهم من التفتيش المفاجئ لمفتشى القوى العاملة».

ولفت إلى أن المحال تضم نحو 100 الف مصفف وعامل مطالبا بضرورة انهاء التعنت في اجراءات التراخيص لمحلات مصففى الشعر والتزيين والجمال .

وقال «طه» أنه تم اشهار 6 شعب للتزيين والجمال على مستوى الجمهورية من بينها الاسكندرية والدقهلية والشرقية والجيزة تحت التأسيس والبحيرة تحت التأسيس واسيوط مشيرا إلى أن الشعب تسعى لتدشين اتحاد غرف التزيين والجمال والكوافير المصرى خاصة وان ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية طالب تشكيل مجالس ادارات لـ15 شعبة حتى يتم المواقة على انشاء الاتحاد.

وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسماح لـ«الحلاقين» أو مصففى الشعر بالالتحاق بالتعليم الفنى خاصة وانه يجب ان يكون مصفف الشعر لديه شهادة رسمية ونظراً لاهمية الجانب الاكاديمى في تطوير المهنة خاصة بعد انشاء شعب في عدد من المحافظات ونقابة ورابطة والسعى لانشاء اتحاد رسمى مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز المقررات الدراسية للتخصص حسب طلب الوزارة بعد لقاءات عديدة مع مستشارى الوزارة واستعداد الشعبة لتوفير مدربين على مسئوليتها لتدريس المواد عملياً لاسيما وأنه تم توفير المدرسين وسنتحمل كافة التكاليف من فصول دراسية وفرشها بالادوات الخاصة بالمهنة.