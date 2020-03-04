شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وأمطار وطقس مائل للحرارة.. تعرف على طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال الصعيد، ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحاً على بعض المناطق على شمال الصعيد، وشوائب عالقة نهاراً على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.

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كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، تنشط أحياناً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غرباً وارتفاع الموج من 1،8 إلى 2،3 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 0،8 إلى 1،3 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «15– 28» ،الإسكندرية «14– 22»، قنا «14- 32»، الأقصر «15- 33»، أسوان «15 – 33».