شكرا لقرائتكم خبر عن اختيارى وليس إجبارى.. اعرف شروط الحصول على المعاش المبكر "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام أعلن المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن فتح باب المعاش المبكر، بشكل اختيارى لمن تجاوز الخمسين عامًا، مؤكدًا أن من يخرج للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.

"الخليج 365" يوضح فى الفيديو التالى شروط الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى تم تطبيقه يناير الماضي.

. المعاش المبكر اختيارى لمن تجاوز 50 عامًا.

. مدة الاشتراك التأمينى لا تقل فعليًا عن 240 شهرًا

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وتكون 300 شهر بعد 5 سنوات من العمل بالقانون الجديد.

·ربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر.

·العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل

·يجب ألا يزيد إجمالى المعاش عن 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق

·الموظف الحكومي يحق له المعاش المبكر وفقًا لشروط قانون الخدمة المدنية أهمها أن يكون جاوز سن الـ50.



