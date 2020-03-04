شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 27 طالبة بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت 27 طالبة، من مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات، بمنطقة المحمودية فى مدينة أسوان، بحالات اختناقات إثر تسرب غاز النشادر من مصنع كيما القريب من المدرسة، وتم نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وكان بلاغا وصل إلى مرفق إسعاف أسوان، يفيد بتسرب غاز النشادر صباح اليوم من مصنع كيما أسوان، مما أدى إلى استنشاق عدد كبير من طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، وتم نقل 27 طالبة منهن لمستشفى أسوان الجامعى للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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يذكر أن هذه الواقعة هى الثانية خلال 3 شهور تقريبا، والتى شهدت تسرب انبعاثات ضارة من مصنع كيما أسوان، والتى أدت إلى إصابة 84 طالبة تم نقلهن إلى المستشفيات القريبة للعلاج من الاختناق، وقرر محافظ أسوان السابق إغلاق المصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية، كما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة وإعداد تقرير عن حالة المصنع، فيما أكدت إدارة المصنع أنها تعمل على حل المشكلة جذرياً مع الاعتماد على مشروع المصنع الجديد المنشأ وفقاً للمعايير الدولية.

وتوجه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان السابق، إلى مصنع كيما فور إبلاغه بحدوث حالات إختناق رئوى، وذلك بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم إلى مبنى المدرسة، وأمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذى تنبعث منه الأدخنة الضارة، مع تحرير محضر مخالفة من الإدارة العامة للبيئة لتسبب انتشار هذه الأدخنة فى التلوث البيئى بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان، وأجرى اللواء أحمد إبراهيم اتصال تليفونى بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع وخاصة أنه تم التنبية أكثر من مرة بخطورة الإنبعاثات المنتشرة والمتطايرة منه وهو الذى يتوازى مع إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالموقف الحالى.