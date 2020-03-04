شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعزل 1150 طالبا من مدرسة فى تل أبيب بحجر صحى منزلى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها، أنه تم وضع 1150 طالبا من مدرسة في تل أبيب في حجر صحي منزلي بعد إصابة نائبة مدير المدرسة وأحد الطلاب بكورونا، وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة، وذلك بعد الإعلان عن حال مصابة جاءت من إيطاليا في 25 فبراير الماضي.

وكان أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن وصول فريق فني من المنظمة إلى إيران لدعم جهود التعامل مع فيروس كورونا، مضيفا أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعلن عن مساعدات طبية ومالية لإيران لمكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى، أن 90% من المصابين بالفيروس في مدينة ووهان الصينية، و10% في 47 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن هناك جهود ناجحة من دول العالم للسيطرة على الفيروس، وعلى دول العالم اتباع ما تقدمه الصحة العالمية للسيطرة على الفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت إلى قائمة الدول التي وصل إليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.