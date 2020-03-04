شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى كورى يكتشف الجسم المضاد لتعطيل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق باحثين فى كوريا الجنوبية من إيجاد الجسم المضاد لفيروس كورونا الجديد(كوفيد 19)، وصرح فريق البحث التكاملي للفيروسات الجديدة التابع للمعهد الكورى للدراسة الكيماوية اليوم الأربعاء، بأن الجسم المضاد لتحييد مرض سارس وميرس، متلازمة الشرق الاوسط التنفسية، يمكن أن يختلط مع بروتين سبايك لفيروس كورونا الجديد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار الى بروتين سبايك هو بروتين يستخدم عندما يخترق فيروس كورونا الخلايا في الجسم.

وعندما يتم حقن مولد المضاد داخل جسم الانسان، يحدث تفاعل لصناعة الأجسام المضادة التي توفر المناعة، ويطلق على الجسم المضاد الذي يعطل مسببات الأمراض " الاجسام المضادة للتحييد ". وتوقع الفريق إمكانية دمج الجسم المضاد للتحييد لسارس وميرس، مع فيروس كورونا الجديد، بعد التأكد من أوجه الشبه بين فيروس كوفيد 19 وسارس من خلال تحليل العازل الكهربائي لكورونا الجديد. ويتوقع أن تساهم دراسة الفريق في تطوير الجسم المضاد ولقاحات لعلاج فيروس كورونا الجديد. Advertisements

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في كوريا الجنوبية إلى 5 آلاف و328 حالة، حتى منتصف الليلة الماضية، بينها 4 آلاف و780 حالة في مدينة دايجو والإقليم المجاور لها.



وأكد مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم /الأربعاء/ - إصابة 516 حالة جديدة بالفيروس حتى منتصف الليلة الماضية.



ولفت إلى أن من بين الحالات الجديدة ، توجد حالة واحدة في العاصمة /سول/، و3 حالات في بوسان، وحالتان في إنتشون، وحالتان في كوانغجو، وحالة واحدة في دايجون، و3 حالات في أولسان، و7 حالات في إقليم كيونجكي، وحالة واحدة في كل من إقليم كانجوون وإقليم تشونج تشيونج الجنوبي وإقليم كيونج سانج الجنوبي.



ووصل عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس إلى 32 حالة حتى منتصف الليلة الماضية، بزيادة 4 وفيات عن اليوم الذي سبقه، كما ارتفع عدد الذين رفعت السلطات الحجر الصحي عنهم إلى 41 شخصا بزيادة 7 أشخاص تماثلوا للشفاء التام، فيما بلغ عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس 131 ألفا و379 شخصا.