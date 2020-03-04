محافظ الجيزة: خطة لاستبدال المواقف العشوائية بالطريق الدائرى بمواقف رسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه جار تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائرى نطاق المحافظة حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة بإستبدال المواقف العشوائية الموجودة أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية للتسهيل علي المواطنين فى التنقل وحفاظا على سلامتهم ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإزالة أى مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بطول مسار الطريق الدائري نطاق محافظة الجيزة للوقوف على أى تقصير للتوجيه بالحل حيث وجه راشد هيئة النظافة والتجميل بوضع صناديق للقمامة بجوار سلالم الطريق الدائرى وتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة أى مخلفات أو رتش بجوار الطريق الدائرى والسلالم مع توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات التى تسيء للمظهر الحضارى للطريق.

كما شدد محافظ الجيزة علي حظر تكسير الأسوار الخرسانية بالطريق لصنع مخارج عشوائية مؤكداً على التعامل بحسم مع هذه الممارسات غير الصحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز الواقع بنطاقهم الطريق الدائري برفع كافة أوجه الإشغال من جوار سلالم المشاة أو مطالع ومنازل الطريق الدائرى ومراجعة تراخيص الأكشاك الكائنة بجوار السلالم مع إزالة فورية لأى مخالف لإعادة الانضباط خاصة مع الإجراءات التى تنفذها الدولة لتوسيع الحارات المرورية للطريق الدائرى.

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وحرص راشد علي تفقد سلالم المشاة بالطريق الدائرى ومحيطها للوقوف على حالة النظافة والإشغالات مشدداً على تنفيذ التكليفات بمنتهى الدقة.

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء الهرم والطالبية وبولاق الدكرور وجهاز السرفيس وهيئة النظافة وجهاز التفتيش والمتابعة.

كان رئيس الوزراء اجتمع مع محافظى القاهرة الكبرى لبحث مواجهة المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائرى ومنع القاء القمامة بالطريق.