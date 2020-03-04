شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. السفارة الإسبانية تحيى اليوم العالمى للمرأة بندوة عن إنجازات المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذى يوافق الثامن من مارس، تنظم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني ثربانتيس ندوة بعنوان "دور المرأة في التعاون الدولي والثقافة في مصر".

وقال بيان للسفارة الأسبانية لدى القاهرة، إن الندوة تتناول محاور تتعلق بالتحديات والإنجازات وخصوصيات المرأة المصرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النشاط الذي تقوم به الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومركز ثربانتيس من أجل المساواة بين الجنسين في الحقوق والثقافة في مصر.





وتمثل هذه الفعاليات إسهاما نشطا من قبل هذه الهيئات الإسبانية في يوم المرأة العالمي

Advertisements

ومن المقرر أن تبدأ بكلمة افتتاحية لسفير إسبانيا لدى القاهرة، على أن تدير فعاليات الندوة، مديرة مركز ثربانتيس، ويشارك بالندوة أمل فهمي، عالمة اجتماع باحثة في شؤون الدراسات الجندرية بجمعية تدوين، إحدى الجمعيات غير الحكومية المستفيدة من التعاون الإسباني في مجال مكافحة زواج القاصرات وفاطمة إدريس، منسقة جمعية تمدن، إحدى الجمعيات غير الحكومية المستفيدة من التعاون الإسباني في مجال مساعدة اللاجئين والمهاجرين والشاعرة المصرية أسماء جمال عبدالناصر؛ والفنانة التشكيلية ساندرة منير، عضو واحد من أعرق استديوهات الرسوم المتحركة المصرية.

كما سيتاح للحضور فرصة الاستمتاع بمعرض لوحات وبوسترات وكوميكس، نتاج عمل ورشة "رسوم المساواة الجندرية" التي أقيمت تحت إشراف فنانين تشكيليين إسبان مع فنانين شبان مصريين نظمتها الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون من أجل التنمية، أثناء مهرجان الكوميكس العالمي "كوميس القاهرة".