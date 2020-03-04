شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يساعد صيدلى انحرفت سيارته عن مسارها فى الرمال بالطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت خدمات تأمين الطريق الدائرى الأوسطى بالقاهرة، المساعدة لشخص انحرفت سيارته عن مسارها وانزلقت فى الرمال.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من (صيدلى، مقيم بمحافظة القليوبية) والذى أفاد بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته ليلاً متوجهاً لمدينة العاشر من رمضان إنحرف عن المسار الصحيح والذى أدى إلى إنزلاق السيارة قيادته بالمنطقة الرملية بالطريق الأوسطى وعدم قدرته على إعادتها لمسارها الصحيح.

على الفور تم توجيه القول الأمنى المعين لتأمين ذات المنطقة، لمساعدته واستخراج السيارة حيث تم سحب السيارة وإعادتها لمسارها الصحيح، وقد وجه المبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة إنتقالهم والتعامل مع البلاغ.

وعلى جانب آخر ، رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواسير حديدية أعلى الطريق الدائرى، وتم سحب جميع الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق فى الاتجاه القادم من المريوطية في اتجاه الوراق، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات إدارة المرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المريوطية بظهور كثافات مرورية نتيجة لانقلاب سيارة، وانتقل رجال المرور الى المكان لحين سحب الكثافات.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.