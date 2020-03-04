شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الحرارة 5 درجات الـ48 ساعة المقبلة وانخفاض ملحوظ من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لافتا إلى أن الارتفاع عن المعدل الطبيعى بحوالي 4 لـ 5 درجات، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 28 درجة وعلى الجنوب 30 درجة.

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس خاصة وأن الأجواء لازالت شديدة البرودة ليلا، كاشفا أنه من المتوقع أن يشهد الجمعة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتعود للمعدل الطبيعى لها في مثل هذا الوقت من العام وتصل العظمى بالقاهرة لـ 22 درجة.

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وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه هناك فرص أمطار على السواحل الغربية الخميس تكون خفيفة وتمتد للوجه البحرى من الجمعة تكون خفيفة إلى متوسطة ، مع وجود شوائب عالقة في الجو نتيجة الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية مع هدوء سرعات الرياح وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق .

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.