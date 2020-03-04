شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: برنامج القراءة الموحد من تصميم وتنفيذ الشركة والوزارة استعانت به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس على خلاف، نائب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءات عدادات الكهرباء هو فى الأصل من تصميم شركة القناة، وهى التى بدأت فى استخدامه كتجربة للوصول لأعلى دقة فى إصدار فاتورة الكهرباء، موكدا أن وزارة الكهرباء أخذت تصميم البرنامج من الشركة لتعميمه بباقى شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.

وأضاف لـ ”الخليج 365”، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تعتبر من أقل شركات توزيع الكهرباء التى يوجد بها شكاوى من فواتير الكهرباء، لافتا إلى أن القراءة الموحد هو من صنع إدارة النظم و المعلومات بالشركة وتم منحه للوزارة لتطبقه بباقى شركات التوزيع.

وقالت شركة القناة لتوزيع الكهرباء ردا على ما نشر على موقع ”الخليج 365” أن الشركة هى أول شركة قامت بتطبيق منظومة القراءة الموحد، التى يحظى بدعم كامل ومباشر ويومى من رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب المهندس محمد السيد، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة بتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع بعد نجاحها فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء كما أن أول محافظة على مستوى الجمهورية انتهت بالكامل من تطبيق هذه المنظومة هي محافظة بورسعيد التابعة لنطاق شركة القناة لتوزيع الكهرباء ضمن مشروع بورسعيد الرقمية كما أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء هى الشركة الأقل نسبة فى أخطاء الفواتير على مستوى الجمهورية كما أنها الأعلى نسبة فى التحصيل أيضا و تضع رضا العميل كأهم أهدافها.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد فى تصريحات صحفية له أن برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءات عدادات الكهرباء مستوحى من برنامج شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء الذى تم تطويره ليعمل اونلاين بواسطة الانترنت لضمان أعلى دقة فى تسجيل قراءات عدادات الكهرباء من خلال التقاط صوره لعداد الكهرباء و إرسالها اونلاين لادارة الكهرباء.