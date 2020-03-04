شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الاقتصاد العالمى للمرأة يطلق أول منصة رقمية لرائدات الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هاربين أرورا، رئيس المنتدى الاقتصادى للمرأة، إطلاق أول مبادرة رقمية من نوعها مخصصة لرائدات الأعمال من النساء من كافة أنحاء العالم، موضحا أنه سيتم البدء فى العمل التنفيذى للمنصة من مصر تتعلق بالتنمية الاقتصادية والشمول والتطور الاقتصادى للمرأة فى العالم، تستهدف مليون سيدة من كل أنحاء العالم.

وقالت هاربين فى المنتدى بدورته الـ36 بالقاهرة، المقام خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2020، تحت عنوان "الثقافة والإبداع: خلق السُبُل نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي"، إن مصر مهد الحضارة ورائدة الثقافة.

يذكر أن المنتدى أسسته رائدة الأعمال الهندية، الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيرى حول العالم.

والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهى الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي فى تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهى استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

ويتضمن المنتدى مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التي تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندي الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.

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