اختبارات وبرامج تدريبية للمتقدمين لشغل المكاتب السياحية بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء عدد من الاختبارات والبرامج التدريبية للمتقدمين لشغل وظائف مديرى ومساعدى المكاتب السياحية الشاغرة بالخارج، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعظيم دور المكاتب السياحية الخارجية في الترويج للمقاصد المصرية في الأسواق السياحية المختلفة، وايمانا منها بأهمية التدقيق في اختيار الكوادر الملحقة للعمل بتلك المكاتب، واختيار أفضلها.
وقد أجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى زيارة تفقدية لمعهد القوات المسلحة للغات لمتابعة سير الاختبارات التي تجرى للمتقدمين من خلال خبراء اللغة المعتمدين، ولقاء الدكتورة رشا راغب، مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستعراض مراحل التدريب المكثف الذى تجريه الأكاديمية للمتقدمين، حيث يخضع المتدربون لبرنامج قوى ومكثف يحتوى على كافة الدورات والبرامج الفنية والتسويقية المطلوبة لشغل وظيفة مدير مكتب سياحى بالخارج.
جدير بالذكر أن الهيئة تنتهج أسلوب العمل على مسارين متكاملين بالتوازى وهما انتقاء وإعداد مجموعة من المتقدمين وتأهيلهم للعمل بالمكاتب السياحية على المدى المتوسط والطويل، وفى نفس الوقت الاستعانة بمجموعة منتقاة منهم وتدريبهم بشكل مكثف وسريع بما يضمن استئناف العمل فى المكاتب السياحية الشاغرة فى أسرع وقت ممكن لتفعيل الدور الهام للمكاتب السياحية فى الخارج.
كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اصدر خلال الفترة الماضية قراراً بتكليف وليد حسين محمد بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بالإضافة إلى 3 قرارات بتكليف مناصب قيادية بهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى أنه اصدر تكليفا لماجد أبوسديرة برئاسة قطاع السياحة الدولية، وشغل ماجد أبو سديرة، عدة مناصب خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة وعمل معد برامج سياحية، ومرشد سياحي منذ التخرج وحتى عام 1996.
كما تم تكليف إيمان محمود، برئاسة قطاع سياحة داخلية وكانت تشغل مدير مكتب باريس، وريهام وحيد مستشارا للترويج وكانت تعمل فى مكاتب الهيئة ببلجيكا وفرنسا، لافتا إلى ان جميعهم من أبناء هيئة تنشيط السياحة.
وتأتى هذه القرارات بعد أيام من قراراه بتكليف آيتن أحمد فؤاد للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
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