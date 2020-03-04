شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر بحث تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على النزاهة يواصل فعالياته بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مؤتمر بحث أثر وسائل التواصل الاجتماعي، فعالياته لليوم الثاني على التوالى، بمدينة كيب تاون فى جنوب أفريقيا، بحضور المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد عبود، عضو الهيئة، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر الحديث عن وسائل التواصل وتاريخها وتاثيرها الاجتماعي والسياسي، وكذلك للوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا فى أفريقيا.

وفى الجلسه الثانية من المؤتمر بعنوان، استخدام وسائل التواصل وسوء استخدامها في الانتخابات، بدأ المؤتمر يومه الثاني بالحديث عن أطر العمل القانوني التى تحكم وسائل التواصل الاجتماعى، وقد شارك بالحديث في المؤتمر كلا من مدير السياسة العامة بجنوب أفريقيا الصحراء المسؤل عن تويتر ورئيس قسم السياسة والتواصل الحكومى ssA عن الفيس بوك ومقدمي خدمات الإنترنت عن جوجل في أفريقيا ونائب الرئيس التنفيذي.

ومن المقرر، أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى غدًا الخميس، لتصدر بعدها التوصيات التي يصل إليها المؤتمر.

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كان قد توجه وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، وبرفقته المستشار أحمد عبود إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على النزاهة الانتخابية"، والذى يعقد خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجارى بمدينة "كيب تاون".

وكان فى استقبال وفد الهيئة الوطنية للانتخابات، بمطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا السفير شريف عيسى السفير المصرى بجنوب أفريقيا وأعضاء السفارة وذلك للمشاركة فى المؤتمر بمدينة "كيب تاون".