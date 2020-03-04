شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاورى لوزراء الخارجية العرب قبل انطلاق الدورة 153 لمجلس الجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قبيل انطلاق الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي.

ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية التي تعقد برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق.

ويناقش المجلس عددًا من قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية بالإضافة إلى مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية المقبلة في دورتها (31 ) المقرر عقدها في الجزائر.

وانطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأول الاثنين، برئاسة سلطنة عمان خلفا لجمهورية العراق التي ترأست اعمال الدورة الماضية الـ 152.

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وجرى خلال الاجتماع ، التباحث في مختلف البنود ومشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة 153، قبيل عرضها على اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وكان في مقدمة المباحثات القضية الفلسطينية ومستجداتها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أعلن الأسبوع الماضى، تأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها لهذا العام والتي تستضيفها الجزائر، لوقت أخر من العام الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.