شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يصل القاهرة للمشاركة فى أعمال المجلس الوزارى الـ153 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، فى زيارة للبلاد يشارك خلالها في أعمال المجلس الوزارى الـ153 لوزراء الخارجية العرب، والذى تنطلق أعماله اليوم بمقر أمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتم إنهاء إجراءات وصول وزير خارجية الامارات والوفد المرافق له، من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار فور وصوله علي متن طائرة خاصة قادمة من الإمارات.

وانطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان خلفا للعراق، أول أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك للتحضير لأعمال الدورة 153 للمجلس على مستوى وزراء الخارجية.

ويستعرض المجلس، خلال الاجتماع، مشروع جدول الأعمال للدورة /153/ الذي يتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك من بينها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (152) و(153)، مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31)، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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كما يتضمن جدول الأعمال بندا يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي إضافة إلى تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، دعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الأريتري.

ومن بين البنود المطروحة أيضا بند حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي: إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية.