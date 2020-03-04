شكرا لقرائتكم خبر عن رائدة أعمال هندية: الفراعنة أول من اكتشفوا العلاج النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيجرا بيرلا، رئيس مؤسسة التدريب على بناء الثقة فى المجال الصحى بالهند، إن مصر تتلاقى فيها جميع الحضارات والثقافات منذ قديم الأزل، وهى تشارك الهند فى الكثير من ذلك، مشيرًا إلى أن المعاناة الصحية النفسية لدى مواطنى الدولتين متشابه أيضًا.

وأضافت "نيجرا"، فى كلمتها بالمنتدى العالمى الاقتصادى للمرأة المنتدى بدورته الـ36 بالقاهرة، المقام خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2020، تحت عنوان "الثقافة والإبداع خلق السُبُل نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي"، أن مصر مهد الحضارة ورائدة الثقافة، وأن المصابين بالأمراض العقلية فى الهند يزيدون بنسبة 30 % سنويًا بسبب الوصمة الاجتماعية التى يعانى منها الكثير من المجتمعات الدولية.

وتابعت: "أن التحديات لمواجهة الوصمة المجتمعية وتحويل الأمرض النفسية إلى أمور مألوفة، يحتاج الكثير، ولكن لابد من البدء فورًا فى جيل الأطفال ووضع مناهج تعليمية مناسبة لذلك، والاستثمار فى المدرسين لتواصلهم مع التلاميذ، وتقوية وتعزيز قدرات كل طفل، حتى لا يهتم فقط بالحصول على درجات عليا للعمل، وإنما يدرس ما يحب ليكون نافع لنفسهم وللمجتمع".

وأشارت إلى أن مصر أول من عرفت العلاج الذهنى والنفسى، فى التاريخ الفرعونى من خلال النوم فى المعبد، ومع بزوغ الحضارة الاسلامية، ثبت وجود صلة بين الروح والجسد والتركيز على الأفكار التى تبعد القلق.

واستطردت، أن الأزمة تتمثل فى غياب البنية التحتية للسلامة العقلية والذهنية، وزيادة أمراض القلق والاكتئاب وأدمان وتعاطى المخدرات فى الهند ومصر أيضًا، وعدم وجود رعاية صحية آمنة وخالية من وصمات العار، ووصف من يعانى نفسيًا بالجنون على غير الحقيقة.

وأوضحت ضرورة إحداث نوع من التفهم المجتمعى للأمراض النفسية، وعدم إصدار الأحكام على المصابين، وتمكينهم من طلب المساعدة فى أى وقت.

يذكر أن المنتدى أسسته رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.

والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهي الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي في تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهي استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

ويتضمن المنتدى مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التي تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندي الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.

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