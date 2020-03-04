شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: التعاقد على 20 أتوبيس مكيف للعمل داخل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث المهندس كامل الوزير، وزير النقل التعاقد على عدد 20 أتوبيس للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى ضمن التعاقدات المخطط إبرامها لشراء أتوبيسات للعمل داخل العاصمة الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية، لتوفير وسائل نقل جماعى منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، أن الـ 20 أتوبيس التي سيتم التعاقد عليها ذات إمكانات حديثة، حيث يتسع الأتوبيس الواحد لـ100 راكب (جلوسا ووقوفا) وتتمتع بأنها مُكيّفة الهواء وبها واي فاي وشاشات عرض وكاميرات، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة لكونها تعمل بالغاز الطبيعي كما أن بها أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة وهي أتوبيسات مُطابقة لأحدث المواصفات العالمية .