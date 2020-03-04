شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنتدى الاقتصادى للمرأة: التزام مصر باستضافتنا دليل على قوتها رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هاربين أرورا، رئيس العالمى للمنتدى الاقتصادى للمرأة، إن مشاركة مئات السيدات من 75 دولة فى ظل المخاوف العالمية الموجودة فى الوقت الحالى بسبب فيروس كورونا، يؤكد على قدرتهن على تغيير العالم، والثقة فى أن قدرات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كافية لمواجهة الفيروس، رغم تأجيل اجتماعات الأمم المتحدة وأولومبيات طوكيو.

وقالت هاربين فى المنتدى بدورته الـ36 بالقاهرة، إن أكثر من ألف سيدة من السيدات الرائدات في مصر ومن مختلف الدول حول العالم، يشاركن خلال الفترة من 4 إلى 5 مارس 2020، تحت عنوان "الثقافة والإبداع: خلق السُبُل نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي".

وأضافت هاربين، أن فكرة إقامة المؤتمر فى مصر تأتى بعد تكريمها فى منتدى شباب العالم، بعد أن أعطى الرئيس السيسى رسالة واضحة للعالم من خلال منتديات الشباب السنوية بأن البلاد تعطي الفرصة للشباب.

يذكر أن المنتدى أسسته رائدة الأعمال الهندية، الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.

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والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهي الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي في تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهي استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

وقالت هاربين، إن المنتدى سيتضمن مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التي تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

ومن المقرر، أن يشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندي الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.