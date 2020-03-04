شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: استضافة مصر للمنتدى الاقتصادى للمرأة رسالة للعالم بأنها بلد آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها باستضافة مصر للمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة الذى يعقد فى القاهرة لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويستمر لمدة يومين، بحضور عالمى رفيع المستوى.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال كلمتها بافتتاح المنتدى، بأحد فنادق القاهرة، أن المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة لأول مرة يعقد خارج الهند، وأن اختيار مصر يعكس مدى العلاقات القوية، ويحمل رسالة كبيرة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة يعد الحدث الأكبر الذى يعقد حاليا فى العالم، فى الوقت الذى يتجه الجميع لإلغاء العديد من الفعاليات بسبب كورونا، قائلة: "نحن هنا الآن بينما الجميع حول العالم يلغى كافة الاحتفالات بسبب كورونا".

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمرأة، كلمتها لرائدات الأعمال حول العالم قائلة: "أؤمن أننا نستطيع سويا أن نحدث المعجزات والنساء تسطيع أن تفعل أى شىء"، موجهة التحية لجميع الأزواج الذين صاحبوا زوجاتهم للمشاركة فى المنتدى، ومرحبا بكم فى مصر أرض الحضارة.

Advertisements

ويشرف على هذا الحدث، المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمنتدى أسسته سيدة الأعمال الهندية ورائدة الأعمال العالمية، الدكتورة هاربين أرورا.

ومن المرتقب، أن تشهد جلسات المنتدى مناقشة موضوعات عديدة، منها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا ومنها سد الفجوات والمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك اقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال وإعادة تصور صنع السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة لرئيس هيئة الرقابة المالية عن تمكين المرأة، وأخرى عن أهمية الصحة العقلية والتعليم والبيئة والثقافة والإبداع، و بناء الوعي الجماعي من أجل التغيير وتمكين الشبكات العالمية، وكذلك مكافحة الصور النمطية للنساء في وسائل الإعلام.

جدير بالذكر، أن المنتدى يعد فرصة فريدة لإلتقاء النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم في مكان واحد، من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن، وكيفية الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكين المزيد منهن.

كما يعد المنتدى شهادة عالمية لدور مصر الريادي في دعمها لقضايا المرأة وتمكين السيدات، وتعرض خلاله العديد من قصص النجاح المصرية والإقليمية والعالمية حيث تشارك فيه أكثر من 1000 سيدة من السيدات الرائدات من مصر ومختلف دول العالم.