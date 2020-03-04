شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين يزور مقر سفارة المملكة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، وزير الخارجية بمملكة البحرين، بزيارة مقر سفارة المملكة بمصر، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المجلس الوزاري الـ153 لوزراء الخارجية العرب، الذي يبدأ أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم.

وكان في استقبال وزير الخارجية البحرينى، هشام بن محمد الجودر سفير المملكة المعين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

والتقى وزير الخارجية بأعضاء السفارة من البعثة الدبلوماسية وموظفي السفارة المحليين، حيث تفقد مقر السفارة والقسم القنصلي، وأثنى على جهود العاملين بالسفارة وما يقومون به من مهام على الوجه المطلوب بما يحقق تطلعات مملكة البحرين بقيادة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشاد وزير الخارجية البحرينى بالجهود المخلصة التي يبذلها فريق السفارة بقيادة سعادة السفير لتعزيز العمل الدبلوماسي لمملكة البحرين، ومواصلة توطيد العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، لخدمة مصالح البلدين الشقيقين.

وانطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأول الاثنين، برئاسة سلطنة عمان خلفا لجمهورية العراق التي ترأست اعمال الدورة الماضية الـ 152.

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وجرى خلال الاجتماع ، التباحث في مختلف البنود ومشاريع القرارات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة 153، قبيل عرضها على اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، وكان في مقدمة المباحثات القضية الفلسطينية ومستجداتها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.



وزير الخارجية البحرينى

جدير بالذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أعلن الأسبوع الماضى، تأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها لهذا العام والتي تستضيفها الجزائر، لوقت أخر من العام الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.