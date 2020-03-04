استاذ بجامعة الإسكندرية: الدولة تمنح رواد الأعمال قروضا ميسرة لمساعدة الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن رائد الأعمال محمد وحيد هو من أفضل رواد الأعمال فى مصر، وذلك لتجربته الفريدة فى ريادة الأعمال وهو فى سن مبكر.

وأضاف خلال الندوة التى يلقيها رائد الأعمال "محمد وحيد" بكلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان "نجاحك بايدك.. كيف تصبح مليونير " وهو مالك لشركة مشاوير التى حققت نجاح كبير وأعجب بفكرته منذ أن تعرف عليه قبل عامين وهو له خبرة طويلة فى تأسيس المشروعات، مطالبا الطلاب بالانصات له والاستفادة منه جيدا ومعرفة الفرص المتاحة لكى يصبحوا مثله فى يوم من الأيام.

وأشار " عاشور" أنه على الطلاب أن يكون لديهم فكرة التى لابد أن يتوفر فيها عدة شروط منها "احتياجات السوق وتسد الفجوة" وهو ما يستدعى دراسة كاملة للسوق واحتياجاته.

كما طالب بضرورة العمل الجماعى لطرح الأفكار وإنتاج مشروعات مستقبلية ، مؤكدا أنه هناك توافر لبيئة جيدة للشباب فى الوقت الحالى لإنشاء وتأسيس مشروعات ووجود تيسيرات من البنوك لإقراض لشباب بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يساعد الشباب لتأسيس مشروعات وأفكار يستفيد منها السوق المصرى.

حضر الندوة مئات من الطلاب فى أكبر مدرج من مدرجات كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتور السيد الصيفى، عميد الكلية.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عدداً من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة " كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحول المبتكرة للتجارة والخدمات ، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية ، كأول سوق رقيمة لتجارة المنتجات المصرية ، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى.

فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد " إن كتاليست تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية ، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية ، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة ، بغية تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية ، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.

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