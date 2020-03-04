شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الرشيدى والملاحى..جامعة النهضة تنظم المهرجان الخامس لمشروعات تخرج طلاب إعلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة النهضة أمس الثلاثاء انطلاق المهرجان السنوى الخامس لمشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بمسرح جامعة النهضة ببنى سويف، تحت رعاية الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء، وإشراف الدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من بينهم الفنانة داليا البحيرى.

افتتح المهرجان بكلمة الدكتور عادل عبد الغفار، بالترحيب بكل الضيوف وأعضاء لجنة التحكيم وقيادات الجامعة وكل الحضور، وقدم التهنئة للطلاب بالانتهاء من إعداد مشروعات تخرجهم، وهنأ أولياء أمورهم بحصاد ثمرة جهدهم وتربيتهم، هذا بالإضافة لتهنئة خريجى العام الماضى الذين حصدوا العديد من الجوائز عن مشروعات تخرجهم.

وبحسب بيان صادر عن جامعة النهضة، تقدم الدكتور عادل عبد الغفار بالشكر لقيادات الجامعة على الدعم الكامل لكلية الإعلام وكافة كليات الجامعة، ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى بكلية الإعلام على التعاون المثمر وإخراج هذا المهرجان للنور.

من جانبه قال الدكتور حسام الملاحي بالترحيب بضيوف المهرجان وكل الحضور، حيث أعرب عن سعادته بالمهرجان الذي شهد إبداعات الطلاب وجهود أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً على توفير الجامعة الدعم اللازم لتخريج كوادر إعلامية قادرة على التعامل مع المتغيرات المستجدة في سوق الإعلام، من خلال إمكانات الكلية، والزيارات الميدانية، موضحا إن فوز طلاب كلية الإعلام بالجامعة بالمراكز الأولى في العديد من المسابقات القومية لمشروعات التخرج يؤكد ذلك.

وأشار الملاحى إلى دور الكلية المتميز على مستوي المسئولية الاجتماعية في محافظة بني سويف، حيث تسهم الكلية في إنتاج العديد من الأفلام التي توضح الفرص الاستثمارية في محافظة بني سويف، وتنمية الوعي بجهود المحافظة في كافة المجالات.

وبدوره قال المهندس محمد الرشيدى عن سعادته بهذا العرس السنوي الذى شارك فيه طلاب الكلية وأولياء الأمور فرصة النجاح بإتمام مشروعات تخرجهم استعداداً لتخرجهم، كما أعرب عن فخره بمستوي مشروعات تخرج الطلاب، وبالجوائز المتعددة التي يحصدها الطلاب بإشراف أعضاء هيئة التدريس والتي تتجاوب مع متغيرات عصر الإعلام الرقمي، وتتفاعل مع مشكلات المجتمع واحتياجاته، حيث أكد على دعم الجامعة الدائم للكلية بكل ما تحتاجه من معدات وأجهزة ومعامل وصيانة تساعد الطلاب على جودة التدريب العملي.

استضاف المهرجان في لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام في التخصصات المختلفة الإذاعة والتليفزيون، العلاقات العامة والإعلان، والصحافة، حيث تضمنت لجنة تحكيم قسم الإذاعة والتليفزيون المخرج عمرو عابدين مخرج درامي، ومدير عام الدراما بقطاع القنوات المتخصصة، والدكتور مصطفى عبد الوهاب وكيل وزارة بالهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمنت لجنة تحكيم قسم العلاقات العامة والإعلان الدكتور محمد سعيد محفوظ كاتب وإعلامي ومخرج مصري، ، والأستاذ محمد الأشقر نائب مدير عام الإعلانات في وكالة الأهرام للإعلان، بينما تضمنت لجنة تحكيم قسم الصحافة الدكتور محمد فتحي كاتب صحفي وسيناريست مدرس بقسم الإعلام جامعة حلوان، وعماد الدين حسين، كاتب صحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق.

كما استضاف المهرجان نخبة من نجوم الفن والإعلام على رأسهم الفنانة داليا البحيرى، الفنان أحمد فريد، المذيعة فرح على والإعلامي إسلام صادق.

و أعربت الفنانة داليا البحيرى عن خالص سعادتها بوجودها لأول مرة بمحافظة بنى سويف وجامعة النهضة، وانها لم تكن تتخيل هذا التطور والصرح العظيم الممثل في جامعة النهضة، كما أكدت على مدى إعجابها بمشروعات الطلاب ومستواهم المتقدم، ولقبتهم بجنود المستقبل لما يحملوه من مسئولية خاصة فى ظل هذا التطور الملحوظ في مجال الإعلام.

كما حضر المهرجان لفيف من قيادات الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والطلاب من مختلف الكليات، وأولياء الأمور، وعدد من مديري الإدارات والإدرارين بالجامعة، هذا بالإضافة إلى الوفود الطلابية من مدارس وجامعة بني سويف.

وتضمن المهرجان عدد من الفقرات، وعرض فيلم عن جامعة النهضة وفيلم عن كلية الإعلام، وكذلك عرض لكل مشروعات التخرج التي أنتجها الطلاب في الأقسام الثلاثة.

وألقى أعضاء لجنة التحكيم كلمة تحدثوا فيها عن المستوى المتميز للمشروعات والأفكار، وتقدموا ببعض النصائح للطلاب الخريجين ليستفيدوا بها في حياتهم العملية.

وفى نهاية المهرجان، قام المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء والدكتور عادل عبد الغفار عميد الكلية بتكريم ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم وتقديم درع الجامعة لهم، هذا بالإضافة إلى تقديم شهادات التقدير للطلاب المتميزين بعد إعلان أسماء المشروعات الفائزة، كما تم تكريم خريجي العام الماضي الذين حصدوا العديد من الجوائز عن مشروعات تخرجهم، وذلك ضمن أجواء من السعادة والفرح بين الطلاب وأولياء أمورهم.

حيث حصد الطلاب العديد من المراكز فى مختلف الأقسام ، ففي قسم الإذاعة حصل مشروع (بيت الكريتلية) على المركز الأول، ومشروع (مفتاح ١٠) على المركز الأول مكرر، وحصل مشروع (فاعل خير) على المركز الثانى، ومشروع (الخلعة) على المركز الثانى مكرر، بينما حصل على المركز الثالث مشروع (عيشها ببساطة)، ومشروع (صيادين البلاستيك) على المركز الثالث مكرر.

وعلى مستوى قسم العلاقات العامة والإعلان حصل على المركز الأول حملة ( الحالة س) وفازت كأفضل إعلان إذاعى وتليفزيونى، (وحصل على المركز الثانى حملة Drift less)، وفازت أيضاً بأفضل مطبوعات.

وفى مشروعات قسم الصحافة، حصلت جريدة (ميكانزم) على المركز الأول، وحصلت أيضاً على أفضل تحرير صحفى، بينما حصلت مجلة(بهلول) على المركز الثانى، وأفضل إخراج صحفى، بينما حصل على أفضل محرر صحفي الطالب فادى عماد.

Advertisements

جدير بالذكر أن مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتلفزيون شملت مشروع (مفتاح عشرة)، وهو فيلم قصير يناقش قضية عمالة الأطفال ولكن من منظور مختلف، وهو معاناة الأطفال وأحلامهم وأمنياتهم، حيث اعتمد الطلاب على طريقة الفانتازيا في عرض ومعالجة القضية، مشروع (بيت الكريتلية) وهو فيلم تسجيلى يعرض أحد البيوت الأثرية والسياحية الموجودة بالقاهرة بحى السيدة زينب، وذلك من خلال عرض تاريخى للبيت وتقديم وصف تفصيلى لمكوناته وتصميمه العمرانى،مشروع (فاعل خير) وهو عبارة عن مبادرة قدمها طلاب القسم من خلال عرض حالة إنسانية تحتاج للمساعدة، وقام فريق العمل من الطلاب بتقديم الدعم لها من خلال توفير مشروع صغير يمثل مصدر رزق للأسرة، مشروع (عيشها ببساطة) ويعد المشروع دعوة إلى العودة إلى البساطة والبعد عن المغالاة والمظاهر التى أصبحت أحد سمات العصر الحديث، مشروع (الخلعة) وهو مشروع يناقش قضية هامة تعد آفة العصر، وهى الضغط النفسي وتأثيراته، مشروع (صيادين البلاستيك) وهو فيلم تسجيلي يرصد مبادرة Very Nile البيئية لجمع مخلفات البلاستيك من نهر النيل.

بينما شملت مشروعات قسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع (الحالة..س) وهو عبارة عن حملة إعلامية توعوية هدفها نشر الوعي بمخاطر السمنة وضرورة الحد منها لما لها من أضرار على الصحة العامة للفرد.

مشروع (drift less)، وهو عبارة عن حملة إعلانية تستهدف التوعية خاصة بين الشباب بمخاطر سرعة القيادة والتى تعد السبب في الكثير من الحوادث.

بينما شملت مشروعات قسم الصحافة مشروع (ميكانزم) وهى مجلة شبابية تهتم بالموضوعات التى تخص التكنولوجيا، وترصد أهم التطورات التكنولوجية في المجالات المختلفة بشكل ممتع يجذب القارئ.

مشروع (بهلول) وهى مجلة كوميدية ساخرة تعرض نموذج للمواطن المصرى في مختلف مواقف الحياة، وتركز بشكل أكبر على حياته بدءا من مرحلة الخطوبة حتى مرور عشر سنوات زواج، وذلك بشكل ساخر وجذاب للقارئ.