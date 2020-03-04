شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بإعتبار مشروعات إنشاء جامعتى الملك سلمان والجلالة مشروعات قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروعات إنشاء جامعتى الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية، وذلك بهدف الاسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة، نظراً لقرب تشغيلها اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 60، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير الماضي، لعدد 41 موضوعاً.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع تحالف شركات لتقديم خدمات المعالجة والدفن الصحي لمخلفات المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة.

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