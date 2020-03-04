شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأورام جامعة المنصورة يشارك فى مباردة الرئيس لدعم صحة المرأة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت العيادات الخارجية بمركز الأورام جامعة المنصورة عدد من السيدات تم تحويلهن لإجراء الفحص الطبى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، تأتى مشاركة مركز الأورام جامعة المنصورة كأكبر مركز جامعى متخصص يستقبل الحالات المحولة فى محافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور نسرين عمر، عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة و بريادة الدكتور وليد النحاس نائب مدير مركز الأورام.

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب، منسق الحملة داخل المركز، إن المركز قام باستقبال تسعة وثمانين سيدة تم تحويلهن من الوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة على مدار اليوم الأول، وتم فحصهن وإجراء أشعة موجات فوق صوتية و ماموجرام لهن وتمت طمأنتهم جميعا.

جدير بالذكر أن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية كان قد أعلن فى بداية شهر فبراير 2020 عن انطلاق المبادرة التى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مستشفيات الإحالة ومراكز علاج الأورام بالمحافظه،الكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى وتلقى العلاج والاهتمام بالصحه الإنجابيه للسيدات بعمر الإنجاب.

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يتم فحص جميع الإناث فوق 18 عام من خلال 500 فريق طبي موزعه على الوحدات، حيث تتوجه السيدة لأقرب وحدة صحية و تقوم بتسجيل بياناتها على البرنامج الخاص بالمبادرة.

وقد تم تحديد السيدات من سن 18 إلى 25 سمة بحيث تكون مستهدفة بالتوعية فقط من خلال عمل توعية عن طريقة الفحص الذاتى وأهمية المتابعة فى حالة ظهور أى عرض مرضى.

أما بالنسبة للسيدات فى سن 25 سنة إلى 35 سنة تكون مستهدفة بالتوعية فقط إذا لم يوجد عوامل خطورة، أما فى حالة وجود عوامل خطورة كاصابة أحد أقارب الدرجة الأولى والثانية بسرطان الثدى فيتم التوعية و الفحص داخل الوحدة الصحية، أما بالنسبة للسيدات فوق الخمسة و ثلاثين عاما فيخضعن جميعهن للفحص والتوعية.