شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن تشارلز شرينجتون.. مؤلف كتاب الإنسان على طبيعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأربعاء ذكرى رحيل العالم البريطانى السير تشارلز سكوت شرينجتون، الباحث في مجالات الفسيولوجيا العصبية وعلم الأنسجة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض، والحاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1932 مناصفة مع مواطنه إدجار أدريان، ورئيس الجمعية الملكية في مطلع عشرينيات القرن العشرين.

الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن تشارلز سكوت شرينجتون فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1ـ ولد تشارلز سكوت شرينجتون فى إزلنجتون بالعاصمة البريطانية لندن في 27 نوفمبر 1857.

2 ـ التحق تشارلز سكوت شرينجتون بمدرسة إبسويتش في مدينة إبسويتش بمقاطعة سوفولك عام 1871.

3 ـ درس في كلية الجراحين الملكية، كما تطلع للدراسة في كامبردج، لكن الظروف المادية للأسرة تدهورت بسبب إفلاس أحد البنوك، فالتحق بمستشفى سانت توماس في سبتمبر 1876 بصفة "تلميذ دائم، حيث كانت الدراسة في المستشفى مرتبطة بالدراسة في كلية جونفيل وكايوس بمدينة كامبردج.

4 ـ تخصص شيرنجتون في علم وظائف الأعضاء وتتلمذ على البروفيسور سير مايكل فوستر، الذي يلقب بأبي الفزيولوجيا البريطانية.

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5 ـ في أبريل 1878 اجتاز الامتحان التمهيدي المؤهل للحصول على عضوية الكلية الملكية للجراحين، ثم اجتاز بعد 12 شهراً الامتحان الأولي للزمالة.

6ـ فى أكتوبر 1879 التحق شيرنجتون بجامعة كامبردج بصفة طالب غير مرتبط بكلية.

7 - فى عام 1885 حصل تشارلز سكوت شرينجتون على الدرجة الأولى في العلوم الطبيعية مع درجة التميز، وفي السنة ذاتها حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة كامبردج، وفى عام 1886 حصل على رخصة الكلية الملكية للأطباء.

8 - حصل تشارلز سكوت شرينجتون، على جائزة نوبل في الطب لعام 1932 مناصفة مع إدجار أدريان، ورأس الجمعية الملكية في مطلع عشرينيات القرن العشرين.

9 ـ من أشهر مؤلفاته كتاب "الإنسان على طبيعته" وهو تأملات فلسفية، صدرت طبعته الأولى سنة 1940، وصدرت طبعة منقحة منه سنة 1951.

10 ـ تقاعد شيرنجتون من جامعة أكسفورد سنة 1936 وتولى رئاسة متحف إبسويتش منذ عام 1944 وحتى وفاته فى 4 مارس 1952 من جراء فشل مفاجئ في القلب.