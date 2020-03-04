الحكومة توافق على اتفاقية مع قبرص لإزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية والذي يتعلق بالاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى تجنب هذا الازدواج بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية؛ من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما.

ويتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية مصر العربية على بعض الأنواع من الضرائب، وهي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من المرتبات والأجور، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، كما يشمل الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وكذلك الضريبة المُستقطعة من المنبع.

بينما يتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية قبرص على كل من ضريبة الدخل، وضريبة دخل الشركات، والمساهمة الخاصة بالدفاع عن الجمهورية، وضريبة الأرباح الرأسمالية.