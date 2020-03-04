الحكومة: اعتبار جامعتي الملك سلمان والجلالة ضمن المشروعات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروعات إنشاء جامعتي الملك سلمان، والجلالة، ضمن المشروعات القومية، وذلك بهدف الاسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة، نظراً لقرب تشغيلها اعتباراً من العام الدراسي 2020/2021. جاء ذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي.

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