لماذا أعدم هشام عشماوي بالشنق وليس رميا بالرصاص؟ سمير فرج يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، في الإرهابي هشام عشماوي.
وقال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي نتيجة محاكمته بعد خروجه من الخدمة العسكرية، لافتًا إلى أن من يتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية وتقضى بإعدامه يكون تنفيذ الحكم رميا بالرصاص إذا كان في الخدمة.
كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، قال إنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، طبقاً للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقاً للجرائم المدان بارتكابها.
يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، كانت ألقت القبض على عشماوي في 8 أكتوبر 2018، خلال عملية أمنية في مدينة درنة. وفي 29 مايو الماضي، تسلمت مصر عشماوي بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
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المتحدث العسكري: تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم
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