متحدث الرئاسة ينشر فيديو اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لاجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، أمس الثلاثاء.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اجتماعا موسعاً لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.

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