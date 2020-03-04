ضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات في البحيرة بحوزتهم 13 ألف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط (سائق – سبق اتهامه في قضية مخدرات، عامل بصيدلية، عاطل -مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيس بالبحيرة) لقيامهم بالإتجار في الأقراص المخدرة، وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزتهم (10 آلاف قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتفين محمول).

من ناحية أخرى تم ضبط (سائق -مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، عاطل -مقيمان بدائرة قسم شرطة إيتاي البارود بالبحيرة) لقيامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة، وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالبحيرة، وبحوزتهما (3000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتفين محمول).

Advertisements

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.