قنص وتفجيرات..14 جريمة إرهابية ارتكبها هشام عشماوي قبل إعدامه - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية، أنه تم صباح اليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، طبقاً للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقاً للجرائم المدان بارتكابها.

ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحوي على جرائم الإرهابي هشام عشماوي، التي وصل عددها إلى 14 جريمة، وهي:

1- المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

2- اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.

3- ضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات بالإسماعيلية.

4- قيادة مجموعة إرهابية خلفًا للمكني/ أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.

5- استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة.

6- اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 ديسمبر 2013.

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7- استهدافه مدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة – السويس.

8- اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الاسلحة التي بحوزتهم.

9- تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكني أبو عبيده ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس الحدود بمنطقة الفرافرة.

10- ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود (الفرافرة) وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014.

11- المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق ( أبوصوير - الصالحية- القصاصين).

12- استهداف كمين الشرطة المدنية بمنطقة أبو صوير.

13- تسلله إلى الأراضي الليبية رفقة بعض العناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا.

14- تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.