بعد إعدامه.. ماذا قال عشماوي في اعترافاته بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق؟- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، في الإرهابي هشام عشماوي.

وكان الإرهابي "عشماوي"، قد أدلى باعترافات تفصيلية في واقعة مشاركته باستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله.

وقال "عشماوي" في فيديو نشره المتحدث العسكري في نوفمبر 2019: "الجماعة واخدين إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة، وزير الداخلية يعتبر الرأس الأول في العملية كلها، كنت في استطلاع وزير الداخلية وأشوف إزاي يتم استهدافه، أخدت في فترة الاستطلاع حوالي 10 أيام بخطة مبدئية لاستهدافه".

كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم نجا من محاولة اغتيال إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه، مطلع سبتمبر 2013، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا بينهم شرطيان من حراسة الوزير.

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وسبق أن قضت المحكمة العسكرية على المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام بقضية "الهجوم على كمين الفرافرة والمقيدة برقم 1 لسنة 2014.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ألقت القبض على عشماوي في 8 أكتوبر 2018، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

وفي 29 مايو الماضي، تسلمت مصر عشماوي بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.