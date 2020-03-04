أخبار مصر | إصابة سيدة خلال عبورها شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان عمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة سيدة خلال عبورها شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان عمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن سيدة أصيبت اليوم الأربعاء، أثناء عبورها من مكان قريب من مزلقان غمرة للقطارات.
وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الحادث وقع في تمام الساعة 10:10 صباح اليوم، أثناء مسير قطار 1112، وتم نقلها لمستشفى غمرة العسكري لإسعافها.
ونفى المصدر ما تداول عن وفاتها، موضحا أن المزلقان كان مغلقا وإشارات الإنذار تعمل به للتنبيه على المارة والسيارات بمرور القطار.