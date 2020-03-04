أخبار مصر | إصابة سيدة خلال عبورها شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان عمرة

وأضاف في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن الحادث وقع في تمام الساعة 10:10 صباح اليوم، أثناء مسير قطار 1112، وتم نقلها لمستشفى غمرة العسكري لإسعافها.

ونفى المصدر ما تداول عن وفاتها، موضحا أن المزلقان كان مغلقا وإشارات الإنذار تعمل به للتنبيه على المارة والسيارات بمرور القطار.