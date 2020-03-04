أخبار مصر | افتتاح أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح أعمال تطوير مستشفى المطرية التعليمي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد وأعمال التطوير بمستشفى المطرية التعليمي، بحضور الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة.

وقال زعتر: إن أعمال الإنشاءات والتطوير التي سنفتتحها اليوم، تشمل المبنى الرئيسي للتعليم الطبي المستمر، ومبنى التعلية، وسكن الأطباء، ومبنى المخازن بتكلفة اجمالية 64 مليون جنيه.

ويتكون مبنى التعليم الطبى الرئيسي من قاعة تدريب رئيسية تتسع لعدد 350 فرد، مجهزة بأحدث أجهزة العرض لتقديم أفضل خدمات التعليم الطبي المستمر، إذ يضم الدور الثاني 5 قاعات تدريب تتراوح سعتها من 25 إلى 75 متدربا.

ويضم الدور الثالث 3 معامل بحثية متخصصة، تنفرد بهم المستشفى، وهي: مركز الجراحات الميكرسكوبية، ومركز مناظير الجهاز الهضمي، ومركز بنك الجلد، وقاعة تدريب تتسع لعدد 75 متدربا.

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ويضم الدور الرابع عدد 2 مكتبة إلكترونية مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر، تتسع لعدد 60 فرد، كما يضم قاعة امتحانات مجهزة تتسع لعدد 65 فرد. وقال الدكتور محمد صفي الدين، مدير المستشفى: إن مبنى التعلية والسكن يضم صيدلية رئيسية ومخازن للأدوية، وأيضا عدد 7 غرف لسكن الأطباء بسعة 40 سرير مجهزة بأحدث التجهيزات، لافتًا إلى أن المبنى الأخير يشمل مخازن ومكاتب إدارية، مؤكدًا على أن جميع المباني تم تجهيزها بأحدث أنظمة الإنذار وإطفاء الحريق وشبكات الإطفاء الذاتى. وأشار إلى أنه جاري حاليا مشروع تطوير الأقسام الداخلية، وغرف العمليات، وواجهات المستشفى، وإدخال الغاز الطبيعي للمستشفى بإجمالى 146 مليون جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة بوابات الاستقبال، ومسارات الاستقبال، ومنطقة خلف الأجنحة ومبنى المخازن بتكلفة 19 مليون جنيه.

من جانبه قال وائل الدرندلي، نائب مدير المستشفى، إن مستشفى المطرية التعليمي أكبر مستشفيات الهيئة، حيث تضم 692 سريرا، وتخدم مناطق شرق القاهرة، ومحافظتي القليوبية والشرقية لحوالى 8 مليون نسمة، لافتا إلى أنها تضم 24 قسم داخلى لجميع التخصصات، و22 غرفة عمليات كبرى ومتنوعة، و50 سرير رعاية مركزة، و24 سرير رعاية متوسطة.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ يستقبل 13000 مريضا شهريا، ويضم القسم مختلف التخصصات الطبية مثل: الباطنة، والجراحة، والنساء، والتوليد، والأطفال، ويعمل على مدار 24 ساعة، وتضم غرفة عمليات للحالات الحرجة والطارئة، التي تحتاج تدخل سريع، كما يوجد معمل وصيدلية وعناية مركزة لخدمة الطوارئ والاستقبال.